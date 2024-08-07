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Премьер Японии поддержал обсуждение поправок в конституцию в области обороны

Кисида поручил ускорить изменение положений конституции в сфере обороны

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Denis Balibouse/Reuters

Задачи государства по защите своих граждан должны быть четко прописаны в конституции страны, включение в основной закон положений о существовании сил самообороны в Японии необходимо. Об этом на заседании штаба либерально-демократической партии заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, передает агентство Kyodo.

«Задача государства защищать жизни своих граждан является самой важной обязанностью, и это должно быть четко прописано в высшем законе страны», — подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

Вместе с тем глава японского кабмина отметил важность включения в основной закон страны положений о самообороне, а также пункт о чрезвычайном положении.

В мае директор третьего департамента Азии министерства иностранных дел РФ Людмила Воробьева заявила, что Москва примет контрмеры в случае, если Токио отменит статью конституции об отказе от вооруженных сил.

Она отметила, что Россия продолжает внимательно наблюдать за попытками нынешнего правительства Японии пересмотреть пацифистские положения действующей конституции и ускоренно милитаризировать страну.

Ранее в МИД прояснили позицию России по отношениям с Японией.

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