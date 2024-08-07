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Премьер Британии пообещал скорые приговоры участникам беспорядков

Премьер Британии Стармер: приговоры участникам беспорядков вынесут за неделю

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Claudia Greco/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал, что приговоры участникам беспорядков вынесут за неделю. Его слова приводит Sky News.

«Это должно послать очень мощный сигнал всем причастным [к беспорядкам], как напрямую, так и онлайн, что с вами, скорее всего, будут иметь дело в течение недели, и никто, никто не должен быть вовлечен в эти беспорядки», — подчеркнул он.

За неделю протестов были задержаны 400 человек, 100 из них уже получили обвинения. Сообщается, что 7 августа в Великобритании могут пройти 30 протестов, в том числе напротив зданий суда и прокуратуры.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер созвал чрезвычайный комитет из-за беспорядков.

29 июля в Саутпорте неизвестный мужчина с ножом напал на группу людей. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали злоумышленника. Позже сторонники крайне правой организации «Английская лига защиты» (English Defence League) устроили столкновения с полицейскими на акции протеста из-за нападения троих детей. Более 50 полицейских пострадали при беспорядках в Саутпорте.

Позднее массовые беспорядки стали возникать в других городах страны. Задержаны более сотни человек. Вечером 4 августа протестующие попытались атаковать отели в городах Ротерем и Тамворт, где, предположительно, были размещены мигранты-просители убежища. Был ранен еще 51 полицейский.

Ранее Илона Маска захотели вызвать в парламент Британии из-за заявлений о беспорядках.

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Беспорядки в Британии
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