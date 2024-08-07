Суд отложил вынесение решения по иммунитету Трампа

Суд Манхэттена в Нью-Йорке отложил вынесение решения по иммунитету кандидата в президенты США Дональда Трампа до 16 сентября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Из него следует, что решение по ходатайству будет вынесено вне календарного плана 16 сентября 2024 года, «если будет все еще необходимо».

Новое постановление предполагает, что президент неподсуден за действия, совершенные им в официальном статусе. Однако часть из того, что Трампу инкриминируется, под это определение может не попасть.

При этом появление Трампа в суде, назначенное на 18 сентября, остается в силе. В этот день суд должен вынести окончательный приговор экс-президенту.

1 июля Верховный суд США постановил, что Трамп обладает частичным иммунитетом против юридического преследования. Таким образом, суд отменяет вынесенное ранее решение апелляционного суда, который постановил, что у Трампа нет иммунитета от уголовного преследования в деле о вмешательстве в выборы 2020 года.

Ранее Трамп анонсировал большое интервью Маску.