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В Таджикистане отреагировали на запреты для мигрантов в России

В Таджикистане сообщили о работе с РФ после введения ограничений для мигрантов

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Денис Гришкин/РИА «Новости»

Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана взаимодействует с регионами России, где ввели ограничения на работу мигрантов. Об этом заявила глава ведомства Гулнора Хасанзода, ее цитирует ТАСС.

«Конечно, обязательно, у нас идут все эти взаимодействия по дипломатической линии, в установленном порядке мы обращаемся и всегда взаимодействуем непосредственно по всем проблемам, которые есть в миграции», — сказала министр.

Хасанзода отметила, что в последнее время тему изменений в миграционной политике России активно обсуждают. При этом некоторые регионы страны уже ввели определенные ограничения. Тем не менее правительство Таджикистана будет исходить из уже принятых законодательных норм, отметила министр.

До этого замминистра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Шахноза Нодири сообщила, что граждане республики стали реже выезжать в Россию на заработки. Она отметила, что в первом полугодии 2024 года число мигрантов составило 392 805 человек.

Ранее в России сочли шантажом реакцию Киргизии на меры против мигрантов.

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