Трамп анонсировал большое интервью Маску

Кандидат в президенты США Дональд Трамп даст большое интервью американскому бизнесмену Илону Маску вечером понедельника, 12 августа. Анонс экс-глава Соединенных Штатов опубликовал в соцсети Truth Social.

Других подробностей интервью кандидат в президенты не привел.

Накануне предвыборный штаб кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис заявил о несогласии с решением оппонента от республиканцев Дональда Трампа провести дебаты 4 сентября на Fox News.

До этого Трамп заявил, что смог договориться с американским телеканалом Fox News относительно проведения дебатов с Харрис 4 сентября.

Трамп и Харрис уже несколько недель не могут согласовать дату и канал для проведения дебатов. Первоначально второй раунд дебатов планировался 10 сентября на телеканале ABC, но после выхода Байдена из гонки команда Трампа не смогла гарантировать его участие в мероприятии на этом канале. Экс-президент обвиняет ABC в симпатиях демократам, предвзятости и распространении фейковых новостей.

Ранее Трамп обвинил Харрис в построении в США коммунистического государства.