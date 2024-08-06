Лавров обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с коллегой из Иордании

Руководитель министерства иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с коллегой из Иордании Айманом Сафади, в рамках которого они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В публикации отмечается, что министры обменялись мнениями о развитии военно-политической ситуации в регионе с акцентом на необходимости прекращения огня и дальнейшей деэскалации обстановки в регионе.

Также стороны выразили необходимость всех сторон ближневосточного конфликта проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации ситуации.

До этого Лавров заявил, что российское руководство пока не видит перспектив завершения конфликта на Ближнем Востоке.

Таким образом он прокомментировал недавний ракетный обстрел спорных Голанских высот. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва осуждает все террористические акции вне зависимости от того, кто их организовывает.

Ранее в Белом доме прокомментировали атаку на Голанские высоты.