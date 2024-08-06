Врио главы Курской области Смирнов рассказал о ситуации на границе

Ситуация на границе с Украиной остается сложной после нападения на Курскую область подразделений ВСУ. Об этом в Telegram-канале заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Обстановка на приграничной территории продолжает оставаться напряжённой. Работают Минобороны РФ и пограничники. Прошу сохранять спокойствие, не поддаваться на информационные провокации со стороны противника», — заявил Смирнов.

Врио губернатора добавил, что в регионе действует оперативный штаб, а все экстренные службы переведены на усиленный круглосуточный режим работы.

До этого уничтожение бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе Курской области попало на видео, опубликованное Министерством обороны России.

Минобороны сообщало, что в атаке участвовали до 300 военных из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Ранее в Госдуме предупредили, что попытка прорыва ВСУ в Россию без ответа не останется.