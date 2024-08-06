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В США назначили нового спецпредставителя по восстановлению Украины

Блинкен: новым спецпредставителем по восстановлению Украины стал Ричард Верма

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Luis Barron/Global Look Press

Госсекретарь  США  Энтони Блинкен  заявил, что спецпредставитель по экономическому восстановлению  Украины  Пенни Прицкер прекратила свою работу на посту.  Об этом сообщается на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что позиция Прицкер была ограничена сроком в один год, но начатая ей работа будет продолжена. Блинкен добавил, что пост спецпредставителя по экономическому восстановлению  Украины займет заместитель государственного секретаря по управлению и ресурсам Ричард Верма.

Госсекретарь добавил, что Прицкер работала над созданием совместных предприятий военно-промышленного комплекса США и Украины, а также занималась поддержкой реформ и выступала за увеличение экономической помощи украинской стороне.

Прицкер прибыла в Киев осенью 2023 года. Украинское издание «Европейская правда» отмечало, что Прицкер получила должность в сентябре и успела встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, но в украинскую столицу приехала впервые в октябре.

Ранее минобороны Украины назвало сумму военной помощи с февраля 2022 года.

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