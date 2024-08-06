Россия не исключает начала большой войны на Ближнем Востоке из-за эскалации конфликта между Израилем и Ираном. Об этом в интервью RTVI заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вероятность такого драматичного сценария высока», — подчеркнула она.

Захарова напомнила, что российские власти неоднократно предупреждали об опасности эскалации конфликта, которая может привести к обострению военно-политической ситуации «вплоть до большой войны».

Захарова выразила сожаление, что все вовлеченные в региональное противостояние стороны «заявляют о готовности к дальнейшему обмену «ударами возмездия» и продолжению вооруженной борьбы».

5 августа стало известно, что власти Ирана через Венгрию предупредили Израиль о своем намерении атаковать его.

Кроме того, в рамках подготовки к возможному прямому столкновению с Израилем представители Ирана запросили у России системы ПВО С-400.

Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после атаки дома главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Предположительно в дом попала израильская ракета. В Иране он находился для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

ХАМАС обвиняет в случившемся Израиль. Израиль в свою очередь официально не взял на себя ответственность.

Подробнее о конфликте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США сообщили о подготовке Ирана к скорому удару по Израилю.