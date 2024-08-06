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Для Харрис появилось новое препятствие на выборах

Politico: обвал на биржах усложнит избирательную кампанию Харрис

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Evelyn Hockstein/Reuters

Обвал на фондовых биржах в Соединенных Штатах сделает избирательную кампанию вице-президента США Камалы Харрис, которую выбрали как кандидата от Демократической партии США. Об этом сообщает издание Politico/

Член Национального комитета Демократической партии Уильям Оуэн заявил, что обвал на биржах стал «колоссальной проблемой» для Харрис. Политик добавил, что отправил в пятницу и в понедельник действующему президенту США Джо Байдену и Харрис письмо с призывом потребовать от Федеральной резервной системы США снижения ключевой ставки — по его мнению, это поможет избежать склонения избирателей на сторону Трампа из-за риска рецессии.

По сообщению газеты, падения на фондовых биржах напоминают американцам о тех проблемах с которыми столкнулась администрация Байдена-Харрис при борьбе против инфляции.

До этого кандидат в президенты США от Демократической парти Камала Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца на роль кандидата в вице-президенты.

Ранее стало известно о контактах двух стран НАТО с командой Трампа.

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Выборы в США — 2024
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