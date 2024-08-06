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Политолог назвал условие для помилования Саакашвили президентом Грузии

Политолог Капанадзе: президент Грузии не осмелится помиловать Саакашвили

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Irakli Gedenidze

Политолог, эксперт в области грузино-российских отношений Васо Капанадзе заявил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили не осмелится помиловать экс-главу государства Михаила Саакашвили до выборов в парламент, которые пройдут в октябре 2024 года. Его слова передает ТАСС.

Капанадзе подчеркнул, что Зурабишвили может помиловать Саакашвили только после выборов. Но это будет зависеть от результатов голосования, считает он.

Эксперт добавил, что президент Грузии не примет решения о помиловании экс-главы страны из-за того, что боится реакции народа Грузии. По его словам, подобное решение может негативно сказаться на политическом рейтинге Зурабишвили. Помилование произойдет в случае, если на выборах победят оппозиционные силы, добавил Капанадзе.

До этого спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что глава государства Саломе Зурабишвили изучает возможность помилования экс-президента Михаила Саакашвили, поскольку она находится в союзе с его партией «Единое национальное движение».

Михаил Саакашвили вернулся на родину в октябре 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел в его отношении. В результате экс-президент Грузии был арестован и заключен в тюрьму.

Ранее Саакашвили раскритиковал власти Грузии.

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