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В Абхазии назначили нового главу МИД

Министром иностранных дел Абхазии назначен Сергей Шамба

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Александр Уткин/РИА Новости

Президент Абхазии Аслан Бжания назначил Сергея Шамбу министром иностранных дел. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики.

«Освободить Шамбу Сергея Мироновича от должности секретаря Совета безопасности Республики Абхазия», — сказано в первом указе, подписанным Бжанией.

Вторым указом он назначил Шамбу министром иностранных дел Абхазии.

До этого президент Абхазии Аслан Бжания освободил от должности главу МИД страны Инала Ардзинбу, исполняющим обязанности министра стал заместитель министра иностранных дел республики Ираклий Тужба.

Отправленный в отставку министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба заявил, что сам подал заявление об уходе с должности в связи с переходом на новое место работы. Ардзинба отмечал, что теперь будет работать в России.

Ранее СМИ Абхазии сообщили о вызове главы МИД в Службу госбезопасности после отставки.

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