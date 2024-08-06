Временный поверенный Молдавии вызван в МИД РФ

Временный поверенный в делах Молдавии в России Александр Кетрару 6 августа был вызван в российский МИД, где ему был предъявлен решительный протест «в связи с продолжающимися недружественными по отношению к России шагами официального Кишинева». Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

Дипломату вручена нота о том, что в качестве ответной меры на решение властей Молдавии от 1 августа объявить «persona non grata» сотрудника посольства РФ в республике Москва объявляет «persona non grata» сотрудника молдавского посольства.

1 августа сообщалось, что министерство иностранных дел Молдавии объявило персоной нон грата одного из сотрудников российского посольства в Кишиневе. В тот же день МИД Молдавии вызывал посла РФ по «делу о шпионаже».

Спикер законодательного органа республики Игорь Гросу заявлял, что молдавские парламентарии собираются усилить возможности службы информации и безопасности государства для противостояния «российской агентуре».

В российском МИД заявили, что Россия ответит на высылку помощника военного атташе посольства в Молдавии.

Ранее в молдавский парламент нагрянули силовики.