Иран попросил у России современное оружие из-за возможной войны с Израилем

Представители Ирана запросили у России системы ПВО С-400 в рамках подготовки к возможному прямому столкновению с Израилем. Это произошло во время визита секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу в Тегеран, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

Газета ссылается на иранских чиновников, знакомых с ходом военного планирования, которые подтвердили, что Тегеран сделал соответствующий запрос, а Россия уже якобы начала поставлять передовые радары и системы ПВО.

6 августа избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан в беседе с секретарем СБ РФ Сергеем Шойгу заявил, что Тегеран намерен ответить Израилю после утраты главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании. При этом Пезешкиан отметил, что Иран не стремится раскачивать ситуацию на Ближнем Востоке и расширять масштабы войны и кризиса в регионе.

До этого американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников заявила, что Иран проводит активные подготовительные действия в рамках готовящейся атаки на Израиль. Как отмечает издание, в Белом доме обеспокоены тем, что нападение может сопровождаться ударами со стороны «Хезболлы» и других доверенных лиц Тегерана.

Ранее в Совфеде допустили, что Израиль может развязать ядерную войну.