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Гособвинение запросило срок для обвиняемого в растрате российского экс-замгубернатора

Прокурор запросил 8 лет колонии для экс-замгубернатора Томской области Гурдина

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Администрация Томской области

Гособвинение запросило восемь лет колонии для экс-заместителя губернатора Томской области Юрия Гурдина по делу о растрате 80 млн руб. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, прокурор призвал признать Гурдина виновным в использовании двух поддельных дипломов о высшем образовании.

Бывшего заместителя губернатора обвиняют в растрате средств, которые предназначаются для создания концепции кампуса. По данным следствия, в 2020 году он поручил директору Фонда развития инвестиционной деятельности и проектного управления Томской области Андрею Хващевскому выделить из бюджета региона 110,6 млн руб. на строительство студгородка при реальной рыночной стоимости проекта около 50 млн руб.

До этого сообщалось, что экс-заместитель главы Минобороны России Дмитрий Булгаков не признает вину в коррупции. По словам представителя правоохранительных органов, экс-замминистра обороны заявил о готовности сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность.

Ранее бывшего министра природы Оренбуржья арестовали по обвинению в коррупции.

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