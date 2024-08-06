Гособвинение запросило срок для обвиняемого в растрате российского экс-замгубернатора

Гособвинение запросило восемь лет колонии для экс-заместителя губернатора Томской области Юрия Гурдина по делу о растрате 80 млн руб. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, прокурор призвал признать Гурдина виновным в использовании двух поддельных дипломов о высшем образовании.

Бывшего заместителя губернатора обвиняют в растрате средств, которые предназначаются для создания концепции кампуса. По данным следствия, в 2020 году он поручил директору Фонда развития инвестиционной деятельности и проектного управления Томской области Андрею Хващевскому выделить из бюджета региона 110,6 млн руб. на строительство студгородка при реальной рыночной стоимости проекта около 50 млн руб.

До этого сообщалось, что экс-заместитель главы Минобороны России Дмитрий Булгаков не признает вину в коррупции. По словам представителя правоохранительных органов, экс-замминистра обороны заявил о готовности сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность.

Ранее бывшего министра природы Оренбуржья арестовали по обвинению в коррупции.