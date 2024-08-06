Военкор заявил, что Зеленский прячется за ранеными бойцами ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский скрывается в бункерах, расположенных под Киевским военным госпиталем. Об этом в своем Telegram-канале написал военный корреспондент Юрий Котенок.

«На Банковой Зеленский появляется редко. Органы управления укронацистов в настоящее время располагаются под Киевским военным госпиталем», — написал военкор.

По его словам, власти Украины заседают в бункерах, которые находятся под корпусами госпиталя с ранеными бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) и российскими военнопленными.

Котенок также уточнил, что госпиталь находится по адресу улица Госпитальная, дом 18.

6 августа украинский лидер написал в соцсетях, что целью Украины является подготовка базы для завершения конфликта в 2024 году.

В конце июля Зеленский не исключил возможность проведения референдума по территориальным уступкам России. По его словам, этот вопрос может быть решен только народом страны.

Глава государства заявил, что Киев может вернуть свои территории не только военным путем, однако подчеркнул, что мир будет справедливым исключительно при возвращении Украины к границам 1991 года. Он также добавил, что считает необходимым участие России во втором мирном саммите.

Ранее Зеленского обвинили в создании «концлагеря» на Украине.