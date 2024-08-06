«Другая Украина» обратилась в Совет ОБСЕ для рассмотрения нелегитимности Зеленского

Украинское оппозиционное движение «Другая Украина» призвало созвать заседание Совета ОБСЕ для рассмотрения фактов узурпации власти лидером Украины Владимиром Зеленским и его легитимности. Об этом сообщил глава движения Виктор Медведчук, передает РИА Новости.

«В обращении председателю постоянного Совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Яну Боргу содержится призыв созвать расширенное заседание постоянного совета для рассмотрения указанных в обращении фактов узурпации Зеленским», — сказал он.

Также Медведчук отметил, что в обращении указываются факты дискриминации граждан Украины по признакам языка, религии, политических убеждений и называются методы борьбы с оппозицией.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Зеленский с юридической точки зрения утратил свою легитимность, однако западные страны не хотят вникать в такие нюансы для переговорного процесса по Украине.

В конце мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Владимира Зеленского, скорее всего, больше нельзя считать легитимным президентом Украины. Срок Зеленского истек 20 мая, а новые выборы на Украине отменили из-за военного положения. По оценке Путина, в украинском законодательстве предусмотрено, что власть должна перейти к спикеру Рады. В Москве считают важным этот вопрос, так как только с легитимной властью можно подписать мирные соглашения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США увидели изменение позиции украинцев по переговорам с Россией.