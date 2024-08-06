Движение «Другая Украина» предупредило о риске глобального конфликта

Движение «Другая Украина» обратилось в ряд международных организаций и к иностранным послам в Киеве с целью предотвратить потенциальное начало третьей мировой войны, которая может начаться ввиду эскалации украинского конфликта. Об этом сообщается на сайте движения.

Отмечается, что сегодня украинские власти оказались главным препятствием для достижения мира в конфликте, который угрожает перерасти в третью мировую.

«С этой целью общественное движение «Другая Украина» обращается в международные организации», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что обращения направлены председателю Офиса Совета Европы на Украине Мачею Янчаку, главе постоянного Совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Яну Боргу, а также послам всех государств, аккредитованных на территории Украины.

Современная Украина под управлением Владимира Зеленского приняла на государственном уровне нацистскую идеологию, проповедующую вечную войну с Россией, а также полностью подчинила ей экономику и политику государства, считают в движении. Кроме того, демократические принципы, базовые права граждан не соблюдаются на Украине, добавили в «Другой Украине».

До этого экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что украинцы находятся на грани вымирания ввиду действий властей страны, через три или четыре поколения «нация может перестать существовать».

По словам бывшего премьера Украины, у страны сейчас нет «потенциала для возрождения», поскольку рождаемость быстро падает, а смертность растет быстрыми темпами.

Ранее на Украине решили системно заняться возвращением в страну украинцев из-за рубежа.