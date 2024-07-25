На Украине решили системно заняться возвращением в страну украинцев из-за рубежа

Законопроект о создании министерства демографии и диаспоры, а также фонда восстановления демографического потенциала был зарегистрирован на сайте Верховной рады Украины. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

Одним из ключевых направлений работы Фонда станет «обеспечение миграционного прироста населения, прежде всего через стимулы для украинцев, проживающих за границей, вернуться на родину». Новое министерство будет активно заниматься продвижением программ, направленных на возвращение граждан в страну.

Разработчики законопроекта уверены, что реализация данной инициативы не потребует дополнительных бюджетных расходов. В случае возникновения таких затрат они могут быть покрыты «за счет средств, поступающих от программ помощи и грантов Европейского Союза, иностранных правительств, международных организаций и донорских учреждений».

С февраля 2022 года в Украине действует всеобщая мобилизация, которая неоднократно продлевалась. Власти принимают меры для предотвращения уклонения от службы, включая применение силы со стороны сотрудников военкоматов. Мужчины призывного возраста стараются всеми способами избежать мобилизации, в том числе пытаясь выехать за границу, что зачастую сопряжено с риском для жизни. 18 мая вступил в силу закон, который усиливает мобилизационные меры и позволяет призвать в армию дополнительные сотни тысяч граждан.

Эксперты и политики как внутри страны, так и за ее пределами отметили, что при текущих темпах конфликта киевским властям может понадобиться понизить возраст призыва. В то же время в Киеве неоднократно звучали заявления о намерении вернуть украинцев, выехавших за границу; например, посол Украины в Молдавии Марк Шевченко подчеркивал интерес Киева к возвращению уклонистов, которые нелегально покинули страну.

Ранее в Одессе задержали врачей-психиатров за помощь уклонистам.