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КНДР и РФ заявили, что должны сыграть важную роль в защите мира

КНДР и Россия подтвердили важность взаимодействия в военной сфере

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На встрече лидера КНДР Ким Чен Ына и российской делегации во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко стороны подтвердили заявили о важности взаимодействия в военной сфере для защиты общих интересов в сфере безопасности. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам северокорейского лидера, армии двух стран, связанные давними историческими традициями, должны сплотиться и сыграть важную роль в защите мира на региональном и глобальном уровне.

Также Ким Чен Ын оценил важное значение июньского корейско-российского саммита.

Кроме этого, стороны обменялись пониманием важности и необходимости взаимодействия Пхеньяна и Москвы в военной сфере для защиты взаимных интересов безопасности.

В ходе встречи Ким Чен Ын выразил поддержку и солидарность правительства и народа КНДР с проводимой РФ специальной военной операцией на Украине.

18 июля Ким Чен Ын принял российскую военную делегацию.

Ранее стало известно, что символизируют цифры номера Aurus, подаренного Ким Чен Ыну.

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