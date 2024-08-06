Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Николай Лукашенко ушел в отставку

Министр транспорта Крыма Лукашенко ушел в отставку по собственному желанию

close
100%
Министерство транспорта Республики Крым

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко ушел в отставку. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Лукашенко написал заявление об увольнении по собственному желанию, рассказал Аксенов, отметив, что такое решение было принято в рамках плановой ротации кадров для повышения эффективности работы органов исполнительной власти.

Николай Лукашенко занимал этот пост с апреля 2023 года. Ранее он работал заместителем министра транспорта.

5 августа Аксенов сообщил об увольнении главы местного МЧС Сергея Садаклиева. По его словам, он провел встречу с министром, по итогам которой Садаклиев принял решение об увольнении по собственному желанию.

В июле помощника главы МЧС Крыма Ингмара Левчика уволили за дискредитацию звания госслужащего.

Ранее был уволен врио начальника «Ростовского централа», где захватывали заложников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами