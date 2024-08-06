Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко ушел в отставку. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Лукашенко написал заявление об увольнении по собственному желанию, рассказал Аксенов, отметив, что такое решение было принято в рамках плановой ротации кадров для повышения эффективности работы органов исполнительной власти.

Николай Лукашенко занимал этот пост с апреля 2023 года. Ранее он работал заместителем министра транспорта.

5 августа Аксенов сообщил об увольнении главы местного МЧС Сергея Садаклиева. По его словам, он провел встречу с министром, по итогам которой Садаклиев принял решение об увольнении по собственному желанию.

В июле помощника главы МЧС Крыма Ингмара Левчика уволили за дискредитацию звания госслужащего.

Ранее был уволен врио начальника «Ростовского централа», где захватывали заложников.