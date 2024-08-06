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РФ не пригласили на церемонии по случаю бомбардировок Японии, посол назвал это лицемерием

Посол назвал лицемерием отказ приглашать РФ на церемонии в Хиросиму и Нагасаки

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Власти японских городов Хиросима и Нагасаки, которые 79 лет назад подверглись атомным бомбардировкам США, не пригласили российскую сторону на мемориальные церемонии, что является ханжеством и лицемерием. Об этом заявил ТАСС российский посол в Токио Николай Ноздрев.

«Речь идет об откровенном ханжестве и лицемерии отдельных японских представителей, пытающихся сделать себе пиар на памяти невинных жертв американского варварства», — сказал посол.

По его словам, заявленными причинами, связанными с военной операцией России на Украине, в Японии пытаются «прикрыть собственные постыдные попытки переписать историю».

Он добавил, что это делается на фоне спекуляций о задействовании Москвой ядерной риторики.

Власти Хиросимы и Нагасаки не пригласили на церемонии представителей России и Белоруссии, как и годом ранее. Нагасаки также не пригласил представителей Израиля из-за ситуации в секторе Газа.

До этого сообщалось, что в Японии на памятной церемонии не стали называть виновных в ядерном ударе по Хиросиме.

Ранее Володин напомнил, что США остаются единственной страной, применившей ядерное оружие.

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