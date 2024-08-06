Володин напомнил, что США остаются единственной страной, применившей ядерное оружие

США и Евросоюз, поставляя вооружения Украине, могут привести мир к трагическим последствиям. Об этом заявил в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что 79 лет назад США подвергли атомной бомбардировке города Хиросима и Нагасаки.

США остаются единственной страной, применившей ядерное оружие, но теперь не только они обладают таким вооружением. По его словам, наличие ядерного потенциала у РФ и КНР является сдерживающим фактором агрессора.

«Поэтому, когда Вашингтон и Брюссель, угрожая безопасности России, поставляют самолеты и ракеты, занимаются координацией военных действий на Украине, парламенты и граждане США и Евросоюза должны понимать, что своими действиями выжившие из ума руководители их государств могут привести мир к трагическим последствиям», — считает Володин.

До этого премьер-министр Японии Фумио Кисида на памятной церемонии в Мемориальном парке мира в Хиросиме заявил об угрозе применения ядерного оружия со стороны РФ.

Ранее мэр Хиросимы в годовщину бомбардировки вспомнил Горбачева.