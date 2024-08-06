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В США заявили, что предложения по наращиванию вооружений не предотвратят ядерный конфликт

Аналитик Хартунг: наращивание ядерных вооружений увеличит вероятность конфликта

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Министерство обороны РФ

Наращивание Вашингтоном ядерных вооружений ради паритета с Москвой и Пекином лишь увеличит вероятность ядерного конфликта. Об этом в статье для Ref=«httpsponsiblestatecraft.org/nuclear-arms-race/» target=«_blank»>Resposible Statecraft заявил аналитик Института ответственного государственного управления Куинси Уильям Хартунг.

Комментируя доклад консервативного аналитического центра Heritage Foundation с предложениями расширить американский ядерный потенциал, Хартунг отметил, что такая стратегия является неосуществимой. По его мнению, аналитики Heritage Foundation погрязли в прошлом. Предложенные ими меры не приведут к снижению ядерной угрозы, а лишь усилят ее.

Хартунг подчеркнул, что вместо возвращения к гонке вооружения времен холодной войны правительству США необходимо искать способы снизить напряжение в отношениях с Россией и Китаем.

До этого генеральный секретарь ООН назвал реальной угрозу применения ядерного оружия.

Ранее президент Курчатовского института рассказал о силе ядерного потенциала России.

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