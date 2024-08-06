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Гутерриш назвал реальной угрозу применения ядерного оружия

Гутерриш: мир вновь столкнулся с угрозой применения ядерного оружия

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Andrew Kelly/Reuters

Генсек ООН Антониу Гутерриш в послании по случаю 79-й годовщины американской атомной бомбардировки Хиросимы назвал реальной угрозой возможность применения ядерного оружия. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Гутерриша, ядерная угроза вновь стала проявлять себя на фоне обострения международных отношений. Она является реальной и сейчас стоит перед миром.

Генеральный секретарь ООН отметил, что единственным способом окончательно искоренить угрозу со стороны ядерного оружия является полный отказ от него. Он подчеркнул, что в ядерной войне не может быть победителей и ее ни в коем случае нельзя начинать.

До этого губернатор японской префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки заявил, что Япония на фоне укрепления партнерства с США в области обороны и сотрудничества в области сдерживания может столкнуться с рисками «зависимости» от американского ядерного оружия.

Ранее президент Курчатовского института рассказал о силе ядерного потенциала России.

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