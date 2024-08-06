Премьер Японии не упомянул, кто именно сбросил бомбу на Хиросиму

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на памятной церемонии в Мемориальном парке мира в Хиросиме по случаю 79-й годовщины американской атомной бомбардировки снова повторил версию об угрозе ядерного оружия со стороны РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Ситуация с ядерным разоружением становится все сложнее в свете угроз применения Россией атомного оружия», — отметил политик.

Глава правительства подчеркнул, что Япония, как пострадавшая от атомной бомбардировки страна, продолжит делать все возможное для достижения мира «без ядерного оружия».

Он отметил, что страдания, которые перенесли Хиросима и Нагасаки 79 лет назад, не должны повториться. При этом Кисида умолчал о том, что атомную бомбу сбросили США. На этот факт обратило внимание РИА Новости.

В конце июля губернатор японской префектуры Хиросима Хидэхико Юдзаки выразил обеспокоенность ростом зависимости Японии от американского ядерного оружия.

Ранее США анонсировали создание нового военного командования в Японии.