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В Иране заявили об окончании эпохи доминирования США

Пезешкиан: эпоха доминирования США в мире завершилась

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Iranian State Tv/Global Look Press

Эпоха американского лидерства в мире завершилась, заявил на встрече в Тегеране с секретарем Совета Безопасности РФ Сергеем Шойгу президент Ирана Масуд Пезешкиан. Об этом сообщает информационное агентство IRNA.

Иранский президент подчеркнул, что время доминирования США в мире подошло к концу. Пезешкиан отметил, что общность позиций и сотрудничество Тегерана и Москвы в целях распространения в мире многополярности, несомненно, повысит уровень безопасности во всем мире.

Он также указал на важность регионального и международного сотрудничества Ирана и России.

До этого сообщалось, что в ходе своего визита в Тегеран Шойгу также проведет переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом, а также начальником генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери.

30 июля председатель Государственной думы Вячеслав Володин посетил Тегеран с официальным визитом. Он принял участие в церемонии инаугурации Масуда Пезешкиана.

Ранее США пригрозили Ирану разрывом всех будущих взаимодействий в случае атаки на Израиль.

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