Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Верховный суд США не согласился отложить вынесение приговора Трампу в Нью-Йорке

Верховный суд США отказался отсрочить вынесение приговора Трампу

close
100%
Gerald Herbert/AP

Верховный суд США отказался удовлетворить иск генерального прокурора штата Миссури Эндрю Бейли, который просил отложить вынесение приговора против бывшего президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Бейли утверждал, что наложенный судом на Трампа запрет разглашать информацию о ходе рассмотрения дела о фальсификации деловых документов нарушает свободу слова и противоречит конституции, и просил отсрочить вынесение приговора по делу в Нью-Йорке, чтобы избежать влияния судебного процесса на предвыборную кампанию.

Верховный суд, рассмотрев иск генпрокурора Миссури, отклонил ходатайство о разрешении подать исковое заявление и ходатайство о предварительном судебном разбирательстве или отсрочке.

Иск, поданный республиканцем Бейли, является необычным для американского права. Как правило, штат может оспорить действия другого штата в Верховном суде лишь по техническим вопросам, к примеру, о разграничении и использовании пограничных водных ресурсов.

До этого суд в Вашингтоне возобновил уголовное дело против Трампа.

Ранее сообщалось, что через реформу Верховного суда Байден планирует лишить судебного иммунитета экс-президентов США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами