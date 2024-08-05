Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шойгу провел встречу с президентом Ирана

Tasnim: секретарь Совбеза РФ Шойгу встретился с президентом Ирана Пезешкианом

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел в Тегеране встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом пишет агентство Tasnim.

«Секретарь Совета безопасности России провел встречу с президентом», — сообщают журналисты.

Предполагается, что в ходе своего визита в Тегеран Шойгу также проведет переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом, а также начальником генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери.

Российский политолог Сергей Марков предположил, что визит секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу в Иран может быть связан с помощью Тегерану в нанесении ответных ударов по США и их союзникам.

30 июля председатель Государственной думы Вячеслав Володин посетил Тегеран с официальным визитом. Он принял участие в церемонии инаугурации Масуда Пезешкиана.

Ранее США пригрозили Ирану разрывом дипотношений в случае атаки на Израиль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами