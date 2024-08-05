Шойгу провел встречу с президентом Ирана

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел в Тегеране встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом пишет агентство Tasnim.

«Секретарь Совета безопасности России провел встречу с президентом», — сообщают журналисты.

Предполагается, что в ходе своего визита в Тегеран Шойгу также проведет переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом, а также начальником генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери.

Российский политолог Сергей Марков предположил, что визит секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу в Иран может быть связан с помощью Тегерану в нанесении ответных ударов по США и их союзникам.

30 июля председатель Государственной думы Вячеслав Володин посетил Тегеран с официальным визитом. Он принял участие в церемонии инаугурации Масуда Пезешкиана.

Ранее США пригрозили Ирану разрывом дипотношений в случае атаки на Израиль.