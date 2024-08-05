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Политолог заявила, что действующее правительство подавит протесты в Великобритании

Политолог Годованюк: правительство Стармера подавит протесты в Великобритании

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Hollie Adams/Reuters

Старший научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО Кира Годованюк в беседе с «Лентой.ру» заявила, что правительство премьер-министра Великобритании Кира Стармера сможет подавить охватившие Великобританию протесты.

По ее словам, после подавления протестов правительство примет меры по решению миграционной проблемы. Предыдущее правительство не смогло решить проблему нелегальной миграции в страну.

«Решения миграционной проблемы до сих пор нет, и это всколыхнуло общество, подтолкнуло правые силы. Все, кто стоял на таких антимигрантских позициях, близки уже к националистическим. Сейчас в Великобритании даже пишут о фашистских настроениях <...> Вся вот эта проблема, связанная с неприязнью, вышла на первый план», — поделилась Годованюк.

Погромы ультраправых в Великобритании продолжаются несколько дней. Они начались после инцидента с нападением 17-летнего подростка с ножом на танцевальный кружок в Саутпорте 29 июля.

Ранее начальник полиции Лондона выхватил микрофон у журналиста из-за вопроса о беспорядках.

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