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Евросоюз фактически признал смену власти в Бангладеш

Боррель: власть в Бангладеш перейдет к демократически избранному правительству

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Mohamed Azakir/Reuters

Евросоюз фактически признал смену власти в Бангладеш. Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в соцсети Х заявил, что необходимо обеспечить передачу власти новому правительству после следующих выборов.

По словам Борреля, «жизненно важно провести организованную и мирную передачу власти демократически избранному правительству».

Он отметил, что Евросоюз «внимательно наблюдает» за событиями в Бангладеш и призывает стороны «к спокойствию и сдержанности».

Массовые беспорядки в Бангладеш начались в июне 2024 года на фоне студенческих протестов из-за квот на трудоустройство и продолжаются до сих пор. К борьбе с митингующими привлечена армия.

5 августа протестующие взяли штурмом официальную резиденцию премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины в Дакке. Хасина подала в отставку и уехала из страны в Индию. По информации индийской газеты Hindu, она запросила убежище в Великобритании.

Министр внутренних дел Бангладеш Асадуззаман Хан сообщил, что управление страной после отставки премьер-министра Шейх Хасины возьмет на себя армия.

Ранее МИД России прокомментировал ситуацию в Бангладеш.

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Беспорядки в Бангладеш
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