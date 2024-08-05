Стало известно, когда Харрис объявит кандидата на пост вице-президента США

Вице-президент США Камала Харрис планирует объявить имя напарника на предстоящих выборах главы Белого дома 6 августа. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Команда Харрис планирует официально объявить о выборе через онлайн-сообщение сторонникам перед митингом в Филадельфии во вторник, где она, как ожидается, впервые появится со своим выбором», — рассказали источники телеканала.

Они также подчеркнули, что Харрис надеется сохранить свой выбор в тайне «до того времени, насколько это возможно».

До этого кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Камала Харрис в случае своей победы на предстоящих президентских выборах попытается сделать из страны коммунистическое государство.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Ранее опрос показал, сколько граждан США готовы голосовать за Харрис и Трампа.