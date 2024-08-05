В Венгрии заявили о нахождении Израиля и Ирана на грани войны

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что кризис на Ближнем Востоке может перерасти в войну между Израилем и Ираном.

«Сегодня я говорил по телефону с израильским коллегой Исраэлем Кацем и иранским коллегой Али Багери Кяни, разговоры с которыми, к сожалению, еще раз подтвердили, что мы находимся на грани», — написал он.

Дипломат подчеркнул важность не допустить полномасштабной войны в ближневосточном регионе.

5 августа офицер Северного командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ори Гордин заявил, что планы будущих наступательных действий израильской армии готовы.

До этого из документа Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с «обновленным сценарием» войны стало известно, что в Израиле примерно 40% рабочей силы могут оказаться неспособными работать в случае полномасштабной войны с ливанским движением «Хезболла». Документ был отправлен мэрам городов на севере Израиля, в нем говорится о потенциальных отключениях электричества, перебоях с водоснабжением и связью. Также не исключены перебои в работе радио и интернета.

Ранее самолеты ВВС Израиля пролетели над ливанской столицей.