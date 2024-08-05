Аргентина угрожала отнять детей у российских разведчиков

Аргентинская сторона угрожала отправить детей российских разведчиков-нелегалов Артема и Анны Дульцевых, вернувшихся в РФ в результате обмена, в приемную семью. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» рассказала Анна Дульцева.

«Нам угрожали, что аргентинская сторона якобы хотела забрать наших детей. Что дети могут быть отданы в приемную, в другую семью», — заявила она.

Дульцева отметила, что в ответ на действия Аргентины даже спецслужба Словении «делала все возможное», чтобы дети остались с родителями.

close 100% «Газета.Ru»

До этого издание The New York Times (NYT) написало, что супруги Дульцевы проживали в Словении как аргентинцы и занимались там арт-бизнесом в качестве прикрытия.

Дети Дульцевых лишь в самолете узнали, что они русские, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По-русски они не говорят, именно поэтому президент РФ Владимир Путин поприветствовал их по-испански.

«Они даже не знали, кто такой Путин», — заверил Песков. По данным СМИ, Дульцевы прибыли в Словению под видом аргентинцев и жили жизнью обычной семьи, но их раскрыли после начала СВО на Украине.

Ранее Симоньян заявила, что Россия обменяла «зверят» на «настоящих людей».