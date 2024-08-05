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МИД Турции оценил обмен заключенными РФ и Запада

МИД Турции: обмен между РФ и США доказывает, что они доверяют Анкаре

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NTV

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что обмен заключенными между РФ и Западом доказывает, что Москва и Вашингтон доверяют Турции. Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что управление национальной разведки страны координировало операцию с американскими и российскими коллегами.

1 августа стало известно, что национальная разведывательная организация Турции (MIT) приняла участие в качестве куратора в обмене заключенными между Россией и США.

Россия и Запад 1 августа провели в Анкаре масштабный обмен заключенными. В нем приняли участие 26 человек, содержавшихся в тюрьмах РФ, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии.

5 августа российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в тюрьмах США содержатся 62 гражданина РФ.

Ранее сообщалось, что Москва продолжит работать над освобождением россиян из тюрем США.

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Обмен заключенными РФ и Запада
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