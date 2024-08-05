Беспорядки в Бангладеш могут затронуть интересы России в регионе и привести к усилению конкуренции между Москвой, Западом и Китаем. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам ведущего научного сотрудника центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии РАН Владимира Сотникова, нестабильность в этом регионе мира может повлиять на политические интересы России. Есть также опасность, что Индия вмешается в ситуацию, если, по их мнению, возникнет угроза северо-восточным регионам страны, отметил он.

Доцент ИСАА МГУ Борис Волхонский выразил мнение, что беспорядки в Бангладеш могут отразиться на российско-бенгальских проектах в области атомной энергетики.

«У нас с предыдущим правительством было плодотворное сотрудничество, особенно в атомной сфере. Вопрос в том, какую ориентацию выберет новое. Возможно усиление конкуренции с Западом или Китаем», — сказал он.

В интересах РФ работать с новым правительством, чтобы не потерять те заделы, которые уже созданы, добавил Волхонский.

Массовые беспорядки в Бангладеш начались в июне 2024 года на фоне студенческих протестов из-за квот на трудоустройство и продолжаются до сих пор. К борьбе с митингующими привлечена армия.

5 августа протестующие взяли штурмом официальную резиденцию премьер-министра страны Шейх Хасины в Дакке. Агентство Reuters сообщило, что Хасина подала в отставку и уехала из страны в Индию. По последним данным, она хочет запросить убежище в Великобритании.

Главнокомандующий Бангладеш Вакар-уз-Заман анонсировал создание временного правительства в стране по итогам переговоров с представителями политических партий. Генерал подчеркнул, что все виновные в насилии в ходе протестов будут осуждены.

Ранее протестующие начали штурм резиденции премьер-министра Бангладеш.