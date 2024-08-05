Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский олигарх Фирташ подал иск против Зеленского

Украинский олигарх Фирташ подал иск, оспаривающий введенные против него санкции

close
100%
Danil Shamkin/ZUMAPRESS/Global Look Press

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ подал иск, оспаривающий персональные санкции, введенные против него указом президента Украины Владимира Зеленского 24 июня 2024 года. Об этом пишет издание «Главком».

Указом президента в отношении Фирташа было применено 11 видов санкций сроком на 10 лет, которые включают в себя блокирование активов, прекращение торговых операций, запрет на полеты и перевозки по территории Украины, а также предотвращение выведения капиталов за пределы страны. Кроме того, были остановлены выполнения финансовых обязательств, а также аннулированы лицензии, в том числе на пользование недрами, также был введен запрет на участие в приватизации, аренде госимущества и другие меры.

По данным журналистов, Верховный суд принял к рассмотрению исковое заявление олигарха 29 июля.

В мае стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила подозрение Фирташу и восьми топ-менеджерам его компаний в махинациях с топливом на $500 млн. По данным ведомства, компании, подконтрольные Фирташу, «покупали» топливо у одной из его же компаний, а в реальности получали не более 30% от проплаченного объема газа.

28 июня Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отменил арест акций газовых компаний бизнесмена Дмитрия Фирташа.

В августе глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук перечислил спонсоров украинского президента Владимира Зеленского внутри республики. По словам политика, это бизнесмены Ринат Ахметов, Дмитрий Фирташ и Виктор Пинчук.

Ранее глава Минюста Украины заявил, что Еврокомиссия рекомендует Киеву вернуться к закону об олигархах после окончания конфликта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами