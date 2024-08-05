Украинский олигарх Фирташ подал иск против Зеленского

Украинский олигарх Дмитрий Фирташ подал иск, оспаривающий персональные санкции, введенные против него указом президента Украины Владимира Зеленского 24 июня 2024 года. Об этом пишет издание «Главком».

Указом президента в отношении Фирташа было применено 11 видов санкций сроком на 10 лет, которые включают в себя блокирование активов, прекращение торговых операций, запрет на полеты и перевозки по территории Украины, а также предотвращение выведения капиталов за пределы страны. Кроме того, были остановлены выполнения финансовых обязательств, а также аннулированы лицензии, в том числе на пользование недрами, также был введен запрет на участие в приватизации, аренде госимущества и другие меры.

По данным журналистов, Верховный суд принял к рассмотрению исковое заявление олигарха 29 июля.

В мае стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила подозрение Фирташу и восьми топ-менеджерам его компаний в махинациях с топливом на $500 млн. По данным ведомства, компании, подконтрольные Фирташу, «покупали» топливо у одной из его же компаний, а в реальности получали не более 30% от проплаченного объема газа.

28 июня Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отменил арест акций газовых компаний бизнесмена Дмитрия Фирташа.

В августе глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук перечислил спонсоров украинского президента Владимира Зеленского внутри республики. По словам политика, это бизнесмены Ринат Ахметов, Дмитрий Фирташ и Виктор Пинчук.

Ранее глава Минюста Украины заявил, что Еврокомиссия рекомендует Киеву вернуться к закону об олигархах после окончания конфликта.