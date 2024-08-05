Пушков предрек отставку британского премьера из-за протестов против мигрантов

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что на фоне масштабных антииммигрантских протестов в Великобритании новый премьер-министр страны Кир Стармер может уйти в отставку. Такое мнение глава комиссии Совфеда по информполитике выразил в своем Telegram-канале.

«Плохое начало премьерства: как бы ему не отправиться в отставку вслед за Джонсоном, Трасс и Сунаком», — написал Пушков.

По его мнению, «британское правительство пытается выдать за «крайне правых» всех этих британцев, вышедших на улицы Лондона» в знак протеста после нападения на детей в Саутпорте.

«Новый премьер Стармер нацепил на себя грозный вид и, явно перепуганный, поблескивая очечками, стал угрожать репрессиями своему народу», — написал Пушков.

29 июля в Саутпорте 17-летний подросток с ножом устроил нападение во время занятий для детей по танцам и йоге. Всего в результате атаки пострадали девять детей, троих из которых спасти не удалось, а также двое взрослых. Нападавший был задержан, ему предъявили обвинения. При этом в полиции заявили, что атака не связана с терроризмом.

После нападения распространилась неподтвержденная информация о том, что подозреваемый является беженцем. На фоне появления этих данных произошли беспорядки в Саутпорте, Лондоне и других британских городах. Сторонники крайне правой организации «Английская лига защиты» (English Defence League) устроили столкновения с полицейскими на акции протеста в Саутпорте. Более 50 стражей порядка пострадали при беспорядках.

Позднее массовые беспорядки стали возникать в других городах страны. Были задержаны более сотни человек. Вечером 4 августа протестующие попытались атаковать отели в городах Ротерем и Тамворт, где, предположительно, размещены мигранты.

Ранее сообщалось, что премьер Британии пообещал наказать участников беспорядков.