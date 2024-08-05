Лидер КНДР допустил переговоры с США

КНДР готова к переговорам с США, однако Пхеньян должен укреплять свою обороноспособность. Об этом заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын, слова которого передает ТАСС.

4 августа он выступил на церемонии передачи в войска 250 новых тактических ракетных комплексов.

«И переговоры, и противоборство могут стать нашим выбором, но мы должны быть более тщательно подготовлены к противоборству», — заявил руководитель КНДР.

По его словам, последние 30 лет взаимодействия с США привели власти КНДР к этому выводу. Такой подход лежит в основе политики по отношению к Вашингтону, добавил он.

1 августа сообщалось, что в случае победы Дональда Трампа на выборах в США Северная Корея планирует возобновить с его администрацией переговоры по ядерной тематике.

29 июля в Южной Корее предупредили, что КНДР может испытать ядерное оружие перед выборами в США. В последний раз Северная Корея испытывала ядерное оружие в сентябре 2017 года.

Ранее КНДР и РФ заявили, что должны сыграть важную роль в защите мира.