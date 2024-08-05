В МИД РФ прокомментировали новые данные о покушении на Трампа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, комментируя расследование The New York Times о попытке покушения на кандидата в президенты Соединенных Штатов Дональда Трампа, посоветовала Вашингтону перекинуть американских агентов с российских дипломатов на реальные угрозы.

Расследовали издания установили, что за полтора часа до выстрелов в Трампа правоохранители пересылали друг другу фотографии Томаса Мэттью Крукса, на которых злоумышленник ходил по территории комплекса и выверял расстояния при помощи оптического дальномера.

«Может, американским спецслужбам снять пару сотен людей, которые таскаются повсюду за российскими дипломатами в тщетной попытке склонить к взаимодействию, и залатать ими реальные дыры в безопасности?» — написала Захарова.

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа произошло 13 июля на митинге в Пенсильвании. В политика несколько раз выстрелил молодой человек, находившийся на крыше стоявшего рядом производственного здания. Трамп получил легкое ранение — одна из пуль задела ухо. Нападавшего Крукса ликвидировали на месте происшествия.

2 августа секретная служба США признала провал задания по охране кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Ранее СМИ узнали о секретном расследовании ФБР в отношении Трампа.