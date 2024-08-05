Киргизия рассказала об угрозах ЕС по поводу санкций против России

Европейский союз продолжает предупреждать Бишкек по поводу недопустимости нарушения санкций Европы против РФ. Об угрозах Брюсселя сообщил глава министерства иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев, передает ТАСС.

«Евросоюз предупреждает, чтобы мы не нарушали санкции», — сказал руководитель дипломатического ведомства о визите представителя Европейского союза по иностранным делам Жозепа Борреля в Бишкек.

По словам Кулубаева, в основном стороны обсуждали реализацию дорожной карты двустороннего сотрудничества.

До этого сообщалось, что все банки Киргизии прекратили обслуживание российских карт «Мир», чтобы избежать вторичных санкций.

В июле представитель управления Минфина США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Уоррен Райан заявлял, что Соединенные Штаты внесли в санкционный список несколько компаний из Киргизии за помощь России с обходом санкций.

Ранее в США оценили борьбу России с санкциями.