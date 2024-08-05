Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Киргизия рассказала об угрозах ЕС по поводу санкций против России

Глава МИД Киргизии Кулубаев: ЕС предупреждает о нарушении санкций против России

close
100%
РИА Новости

Европейский союз продолжает предупреждать Бишкек по поводу недопустимости нарушения санкций Европы против РФ. Об угрозах Брюсселя сообщил глава министерства иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев, передает ТАСС.

«Евросоюз предупреждает, чтобы мы не нарушали санкции», — сказал руководитель дипломатического ведомства о визите представителя Европейского союза по иностранным делам Жозепа Борреля в Бишкек.

По словам Кулубаева, в основном стороны обсуждали реализацию дорожной карты двустороннего сотрудничества.

До этого сообщалось, что все банки Киргизии прекратили обслуживание российских карт «Мир», чтобы избежать вторичных санкций.

В июле представитель управления Минфина США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Уоррен Райан заявлял, что Соединенные Штаты внесли в санкционный список несколько компаний из Киргизии за помощь России с обходом санкций.

Ранее в США оценили борьбу России с санкциями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами