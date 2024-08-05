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Посол РФ сообщил, что Москва готова обсуждать с США тему разоружения

Антонов: РФ готова рассмотреть договоренности с США в области разоружения

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Wong Maye-E/AP

Россия готова рассматривать возможность заключения с США политических договоренностей в области контроля над вооружениями, но отдает предпочтение юридически обязывающим соглашениям. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью ТАСС.

По его словам, США на данном этапе не способны обеспечить ратификацию новых договоренностей в области контроля над вооружениями между двумя странами, которые бы отражали приоритеты Москвы.

Антонов считает, что американский конгресс в данный момент не стал бы ратифицировать российско-американские договоренности с учетом приоритетов РФ.

Исполнительная ветвь власти США это понимает и думает о достижении политических договоренностей, не требующих ратификации Сенатом конгресса, по истечении срока действия ДСНВ, добавил глава российской дипмиссии.

В июле заместитель начальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции Эндрю Джебара заявил, что Вашингтон должен продолжать искать возможность подписания с Москвой нового соглашения о сокращении ядерных вооружений.

Ранее в Вашингтоне призвали готовиться к миру без ограничений на ядерное оружие.

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