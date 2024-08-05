Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-представитель НАТО заявил о проигрыше Украины в конфликте

Экс-представитель НАТО Табах заявил, что Украина проиграла в конфликте

close
100%
Gary Tabach/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в интервью YouTube-каналу Politeka заявил, что Украине придется согласиться на российские условия, так как она уже проиграла.

«Вам придется вступить в переговоры не на ваших условиях, потому что это называется проигрыш. Вы проиграли», — сказал он в обращении к украинцам.

Табах заявил, что рассуждения о том, кто виноват в этом поражении, стоит оставить на потом, но на нынешнем этапе, если ничего не изменится, Запад заставит Украину принять условия России для завершения конфликта.

До этого бывший представитель НАТО в Москве Джон Лоу заявил, что Запад обеспокоен рисками эскалации из-за Украины.

4 августа американский политолог Джон Миршаймер заявил, что Вооруженным силам Украины не удастся избежать поражения на поле боя.

Ранее в ВСУ заявили, что у них нет средств противодействия российским дронам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами