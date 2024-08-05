Бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в интервью YouTube-каналу Politeka заявил, что Украине придется согласиться на российские условия, так как она уже проиграла.

«Вам придется вступить в переговоры не на ваших условиях, потому что это называется проигрыш. Вы проиграли», — сказал он в обращении к украинцам.

Табах заявил, что рассуждения о том, кто виноват в этом поражении, стоит оставить на потом, но на нынешнем этапе, если ничего не изменится, Запад заставит Украину принять условия России для завершения конфликта.

До этого бывший представитель НАТО в Москве Джон Лоу заявил, что Запад обеспокоен рисками эскалации из-за Украины.

4 августа американский политолог Джон Миршаймер заявил, что Вооруженным силам Украины не удастся избежать поражения на поле боя.

Ранее в ВСУ заявили, что у них нет средств противодействия российским дронам.