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В суде ООН разрешили продлить срок ответа России по иску Украины о геноциде

Суд ООН: Россия должна дать ответ по иску Украины о геноциде до 16 сентября

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Thilo Schmuelgen/Reuters

В рамках разбирательства России и Украины в Международном суде ООН о предупреждении геноцида и наказании за него срок подачи РФ контрмеморандума продлен до 16 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее крайним сроком было установлено 2 августа, российская сторона просила продлить срок подачи документов до 2 февраля 2025 года.

Одним из аргументов возражений РФ было утверждение о том, что опрос свидетелей значительно осложнен из-за их проживания в районах, затронутых продолжающимся вооруженным конфликтом. Кроме того, указывалось, что характер дела существенно изменился после решения суда от 2 февраля, отклонившего большую часть претензий Украины.

Украинская сторона возражала против продления сроков подачи документов.

В настоящее время суд ООН разрешил подготовку контрмеморандума до 16 сентября и «оставил за собой право принимать решения по дальнейшим процедурам».

В начале февраля Международный суд ООН отклонил большую часть претензий Украины к России по иску, подданному Киевом еще в 2017 году. В частности, это касалось обвинений в дискриминации крымских татар и причастности к крушению Boeing MH17. Кроме того, Украина обвиняла Россию в нарушении двух международных конвенций — по борьбе с финансированием терроризма в Донбассе и о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Россия предоставит суду ООН доказательства зверств ВСУ в Донбассе.

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