Международный аэропорт Дакки закрыт

Международный аэропорт Шахджалал в Дакке был закрыт на фоне беспорядков в Бангладеш. Об этом сообщает ТАСС.

Исполнительный директор аэропорта Камрул Ислам объяснил прекращение работы воздушной гавани большим наплывом людей из-за новости о вылете из страны премьер-министра Шейх Хасины.

До этого главком Бангладеш анонсировал создание временного правительства страны.

Массовые беспорядке в Бангладеш начались в июне 2024 года на фоне студенческих протестов из-за квот на трудоустройство и продолжаются до сих пор, несмотря на то, что спорные квоты были отменены. К борьбе с митингующими привлечена армия.

Перед этим, в ноябре 2023 года, в Бангладеш начались массовые протесты из-за низкого уровня оплаты труда в текстильной отрасли — работники текстильной промышленности потребовали поднять их заработную плату до уровня чуть ниже среднего по стране — свыше $200 в месяц. При этом власти заявили о готовности поднять их лишь на 50%, то есть до $116, что встречает недовольство протестующих. На фоне насильственных протестов в стране закрылись от 150 до 300 из 4,5 тыс. швейных фабрик, что повлияло на глобальный рынок текстильной продукции.

Ранее премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну.