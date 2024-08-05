Политолог: скоро Иран нанесет по Израилю удар в отместку за Ханию

Власти Ирана в ближайшее время предпримут действия, чтобы ответить Израилю на убийство лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, считает политолог Каринэ Геворгян. В беседе с 360.ru она заявила, что это событие стало демонстрацией раскола в организации и сменой главенствующих сил.

«Удар будет точно. Вопрос — какой. Его масштабность и эффективность», — убеждена эксперт.

Она напомнила, что часть движения ХАМАС принимала участие в военных действиях с «Хезболлой» в Сирии, поддерживаемой Ираном. По этой причине среди них есть непримиримые противники сотрудничества с этим государством. Однако глава политбюро организации Исмаил Хания выступал против конфликта с иранской стороной и имел множество сторонников, подчеркнула Геворгян. По ее мнению, теперь его место может занять выступающий против сотрудничества с иранскими властями Халед Машаль.

«Он категорически не принят в Тегеране и всегда был антииранским, — подчеркнула эксперт. — Убийство Хании продемонстрировало нам определенный раскол или странное неединство внутри ХАМАС».

Напомним, об уходе из жизни главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании стало известно 31 июля. Сегодня в иранском МИДе заявили, что собранные доказательства свидетельствуют о том, что за этим стоит Израиль.

В Совфеде ранее допустили, что Израиль может развязать ядерную войну.