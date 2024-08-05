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Бывший кандидат в президенты США раскрыл свою тайну о туше медведя

Кеннеди-младший признался, что именно он подкинул тушу медведя в парк Нью-Йорка

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Brian Snyder/Reuters

Бывший независимый кандидат в президенты Соединенных Штатов и американский политик Роберт Кеннеди-младший заявил, что он подкинул тушу медведя в Центральный парк Нью-Йорка десять лет назад. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на признание политика.

В 2014 году Кеннеди охотился в долине реки Гудзон и наткнулся на молодого медведя, которого сбил автомобиль.

«Я положил медведя в багажник фургона, собирался снять с него шкуру. Он был в хорошем состоянии, я собирался освежевать его и забить его мясом свой холодильник», — сказал он.

В силу неизвестных обстоятельств у Кеннеди не получилось забрать его домой после ужина, поскольку ему необходимо было ехать в аэропорт.

«У меня был старый велосипед, от которого меня попросили избавиться, и я сказал моим друзьям: «Давайте отвезем медведя в Центральный парк и сделаем так, будто его сбил велосипед»», — отметил политик, добавив, что все признали это отличной идеей.

По словам Кеннеди-младшего, новости о найденной туше медведя появились на первой странице каждого местного изданий, случай привлек широкое освещение в средствах массовой информации и побудил правоохранительные органы начать расследование.

До этого Кеннеди-младший вспомнил о разговоре своего дяди, Джона Кеннеди, с Никитой Хрущевым, который напомнил тогдашнему главе государства о роли Советского Союза в победе над фашистской Германией.

Ранее Кеннеди-младший предупредил о последствиях эскалации конфликта на Украине.

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