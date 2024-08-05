Глава МВД Бангладеш рассказал, кто будет управлять страной после отставки Хасины

Министр внутренних дел Бангладеш Асадуззаман Хан сообщил, что управление страной после отставки премьер-министра Шейх Хасины возьмет на себя армия. Об этом сообщает телеканал CNN-News18.

«Скорее всего, армия возьмет на себя управление», — поделился политик.

До этого издание Prothom Alo Daily сообщало, что премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку и вылетела на военном вертолете в Индию.

Телеканал News18 со ссылкой на журналиста передает, что премьер могла уехать в Финляндию.

Массовые беспорядки в Бангладеш начались в июне 2024 года на фоне студенческих протестов из-за квот на трудоустройство и продолжаются до сих пор, несмотря на то, что спорные квоты по решению Верховного суда страны были отменены. К борьбе с митингующими привлечена армия.

Ранее в армии Бангладеш подтвердили отставку премьера Хасины.