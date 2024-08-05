Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МВД Бангладеш рассказал, кто будет управлять страной после отставки Хасины

МВД Бангладеш: после отставки Хасины управление страной может перейти к армии

close
100%
Mohammad Ponir Hossain/Reuters

Министр внутренних дел Бангладеш Асадуззаман Хан сообщил, что управление страной после отставки премьер-министра Шейх Хасины возьмет на себя армия. Об этом сообщает телеканал CNN-News18.

«Скорее всего, армия возьмет на себя управление», — поделился политик.

До этого издание Prothom Alo Daily сообщало, что премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку и вылетела на военном вертолете в Индию.

Телеканал News18 со ссылкой на журналиста передает, что премьер могла уехать в Финляндию.

Массовые беспорядки в Бангладеш начались в июне 2024 года на фоне студенческих протестов из-за квот на трудоустройство и продолжаются до сих пор, несмотря на то, что спорные квоты по решению Верховного суда страны были отменены. К борьбе с митингующими привлечена армия.

Ранее в армии Бангладеш подтвердили отставку премьера Хасины.

Все новости на тему:
Беспорядки в Бангладеш
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами