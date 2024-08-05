В Бангладеш создадут временное правительство

Главнокомандующий Бангладеш Вакар-уз-Заман анонсировал создание временного правительства в стране по итогам переговоров с представителями политических партий. Об этом пишет местное издание Prothom Alo.

Генерал подчеркнул, что все виновные в насилии в ходе протестов будут осуждены. Он провел встречу с представителями партий «Джатья» и Исламским конгрессом Бангладеш (партия «Джамаат»).

По данным Reuters, главнокомандующий обсудит формирование временного правительства с президентом страны Шахабуддином Чуппу.

До этого премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку и уехала из страны.

Массовые беспорядки в Бангладеш начались в июне 2024 года на фоне студенческих протестов из-за квот на трудоустройство и продолжаются до сих пор, несмотря на то, что спорные квоты были отменены. К борьбе с митингующими привлечена армия.

Перед этим, в ноябре 2023 года, в Бангладеш начались массовые протесты из-за низкого уровня оплаты труда в текстильной отрасли — работники текстильной промышленности потребовали поднять их заработную плату до уровня чуть ниже среднего по стране — свыше $200 в месяц. При этом власти заявили о готовности поднять их лишь на 50%, то есть до $116, что встречает недовольство протестующих. На фоне насильственных протестов в стране закрылись от 150 до 300 из 4,5 тыс. швейных фабрик, что повлияло на глобальный рынок текстильной продукции.

Ранее протестующие начали штурм резиденции премьер-министра Бангладеш.