Глава Новокузнецка объявил о своей отставке

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов объявил в своем Telegram-канале, что ушел в отставку.

Он пояснил, что принял такое решение из-за того, что ему предстоит работать в новом серьезном государственном проекте.

«Мы работали в непростое время финансовых кризисов, ковида, специальной военной операции. Уверен, что команда, которая работала со мной, продолжит лучшие наши начинания и уверенно пойдет дальше», — отметил Кузнецов.

Он поблагодарил всех новокузнечан за поддержку, совместные городские проекты, а также объективную критику и подсказки.

В конце июля Государственная дума досрочно прекратила полномочия депутата от партии «Новые Люди» Григория Шилкина в связи с тем, что Шилкин подал заявление о сложении этих полномочий. Уточняется, что Шилкин принял решение сложить полномочия в связи с тем, что собирается вернуться к работе в сфере предпринимательства. В Госдуме Шилкин входил в состав комитета палаты по энергетике.

Ранее экс-полковник Владимир Квачков ушел в паломничество, не дождавшись решения суда.