Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Новокузнецка объявил о своей отставке

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов объявил, что ушел в отставку

close
100%
Данил Айкин/РИА Новости

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов объявил в своем Telegram-канале, что ушел в отставку.

Он пояснил, что принял такое решение из-за того, что ему предстоит работать в новом серьезном государственном проекте.

«Мы работали в непростое время финансовых кризисов, ковида, специальной военной операции. Уверен, что команда, которая работала со мной, продолжит лучшие наши начинания и уверенно пойдет дальше», — отметил Кузнецов.

Он поблагодарил всех новокузнечан за поддержку, совместные городские проекты, а также объективную критику и подсказки.

В конце июля Государственная дума досрочно прекратила полномочия депутата от партии «Новые Люди» Григория Шилкина в связи с тем, что Шилкин подал заявление о сложении этих полномочий. Уточняется, что Шилкин принял решение сложить полномочия в связи с тем, что собирается вернуться к работе в сфере предпринимательства. В Госдуме Шилкин входил в состав комитета палаты по энергетике.

Ранее экс-полковник Владимир Квачков ушел в паломничество, не дождавшись решения суда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами